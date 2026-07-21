In occasione delle Nitto ATP Finals, Pininfarina firma due interventi di architettura esperienziale sviluppati in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Due progetti distinti, un’unica visione: arricchire l’esperienza delle Nitto ATP Finals, rafforzando il rapporto tra spazio, persone e spettacolo attraverso un linguaggio progettuale capace di coniugare eleganza, innovazione e performance.

La passerella Skywalk design by Pininfarina, riservata ai giocatori, trasforma il ...