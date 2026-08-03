Carusi, Arcuri

Callegari, marchio italiano specializzato nella progettazione e produzione di gommoni, ha acquisito Geniuss, azienda specializzata nella produzione di tender custom e proprietaria del sistema brevettato di traslazione del motore fuoribordo.

L’operazione si inserisce nella visione strategica di Callegari orientata all’ampliamento della gamma verso segmenti dimensionali inferiori, con l’obiettivo di trasferire soluzioni ingegneristiche ad alto contenuto tecnologico alla linea produttiva Geniuss. L’intervento include anche l’acquisizione del brand, che manterrà la propria autonomia pur entrando a far parte del Gruppo Callegari.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Callegari con un team guidato dal partner Fabio Carusi, coadiuvato dal senior associate Lorenzo Faustini per gli aspetti tax, e, per gli aspetti legal, con un team guidato dal partner Gabriele Arcuri, coadiuvato dall’associate partner Antonio Modola.

I venditori sono stati assistiti, nell’intero processo, dal Dott. Stefano Maneschi.