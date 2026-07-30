Carusi, Arcuri

Callegari, marchio italiano specializzato nella progettazione e produzione di gommoni, ha acquisito Geniuss, azienda specializzata nella produzione di tender custom e proprietaria del sistema brevettato di traslazione del motore fuoribordo.

L’operazione si inserisce nella visione strategica di Callegari orientata all’ampliamento della gamma verso segmenti dimensionali inferiori, con l’obiettivo di trasferire soluzioni ingegneristiche ad alto contenuto tecnologico alla linea produttiva Geniuss. L’intervento...