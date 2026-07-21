Romano - Modola - Cicconi

Il Gruppo Turla, primario operatore con una consolidata esperienza nei settori dell’edilizia e dello sviluppo immobiliare, ha perfezionato un’operazione di riorganizzazione societaria finalizzata a favorire il passaggio generazionale e ad assicurare la stabilità futura del Gruppo, riconoscendo e valorizzando le competenze imprenditoriali e manageriali maturate dalla nuova generazione, nonché a razionalizzare l’assetto organizzativo e operativo del Gruppo.

La riorganizzazione societaria è stata realizzata...