Pirola Pennuto Zei & Associati con Renergia nel percorso di sviluppo del biometano

Massimo Di Terlizzi

Il Gruppo Renergia, holding industriale specializzata in investimenti nelle energie rinnovabili e nei biocarburanti, ha compiuto un ulteriore passo avanti nel proprio progetto di crescita improntato allo sviluppo dell’economia circolare ed alla transizione energetica, perfezionando l’acquisto di un impianto biogas alimentato da reflui zootecnici e scarti agricoli. L’impianto, situato in provincia di Cremona, è stato acquisito dalla controllata Agrimet e sarà convertito, grazie al know-how del gruppo, in un moderno impianto per la produzione di biometano.

Antonio Barani, CEO di Renergia commenta: “Questa acquisizione segna un primo passo del nostro gruppo nel settore del biometano agricolo, che va ad aggiungersi alla già esistente produzione di biometano da rifiuti organici”.

La cedente, Poli Società Agricola, è attiva nel settore della coltivazione agraria, nell’allevamento e nella produzione di energia elettrica da biogas.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito l’acquirente in relazione a tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, nell’ambito dell’attività di due diligence del ramo d’azienda e nella fase di negoziazione dei testi contrattuali, con un team guidato dall’Equity Partner Massimo Di Terlizzi coadiuvato dall’Associate Partner Clarissa Galli e dalla Senior Associate Chiara Guerci.

Poli Marco e Giuseppe Società Agricola S.S. è stata, invece, assistita dal Dott. Tommaso Coppola e dall’Avv. Michele Tolomini.