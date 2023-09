Pirola Pennuto Zei & Associati nel riassetto societario della Vincenzo Rovagnati SpA

Massimo Di Terlizzi e Lorenzo Banfi









Emilio Rovagnati, per il tramite di una propria holding, è divenuto unico azionista della Vincenzo Rovagnati SpA, azienda tessile leader nella produzione di interfodere tradizionali di alta qualità, acquistando la partecipazione del 50 per cento detenuta dal fratello Giulio Rovagnati.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Emilio Rovagnati con un team guidato dal co-managing partner Massimo Di Terlizzi, per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, e dal partner Lorenzo Banfi, per quanto riguarda gli aspetti societari e fiscali, coadiuvati dai senior associate Chiara Ferrari, Simone Nicolò Banfi e Stefano Boatto mentre Marco Calamita di Pirola di Corporate Finance ha seguito gli aspetti finanziari dell'operazione.



Giulio Rovagnati è stato assistito da Samantha Goretti, per gli aspetti contrattuali, e da Marco Vigna Tagliati, per gli aspetti societari e fiscali.