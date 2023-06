Più spazio alla mediazione familiare: arrivano gli elenchi nei tribunali di Selene Pascasi

Una spinta alla mediazione familiare, nell’intento di incentivare la strada di una riorganizzazione condivisa e senza scontri delle relazioni familiari, entrate in crisi perché prossime o reduci da separazioni o da divorzi. A darla è la riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022), che codifica la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare nelle diverse fasi del processo. Per rendere pienamente operative le novità, in questi giorni i tribunali stanno istituendo i nuovi elenchi...