Gianluca Albè e Aurora Zanatta

I soci di Plastilux S.r.l., storica società attiva nella produzione di imballaggi in materie plastiche e specializzata nell’estrusione e nella realizzazione di buste, sacchi e sacchetti in polietilene a bassa densità (LDPE), hanno sottoscritto un SPA per la cessione della totalità della partecipazione a favore di Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A. Società Benefit, leader nel settore del packaging industriale e quotata su Euronext Growth Milan (EGM).

Fondata a metà degli anni 60 da Giovanni Alini e Giuseppe Tosi come società di persone (e dal 1989 come S.r.l.), Plastilux S.r.l. ha chiuso l’esercizio 2025 con oltre 4 milioni di euro di fatturato e 17 dipendenti. L’operazione di cessione a Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A. Società Benefit punta ad assicurare un futuro sempre più competitivo all’azienda: un passaggio di mano che segna una nuova partenza sotto una diversa guida imprenditoriale che manterrà la produzione nella sede storica di Gazzada Schianno.

A&A – Albè & Associati, con un team guidato dal Managing Partner Gianluca Albè e dalla Trainee Aurora Zanatta, ha curato tutti gli aspetti legali della cessione, dalla definizione della complessa struttura dell’operazione contraddistinta da una fase iniziale ed una differita al 2029 alla stesura e negoziazione delle clausole di aggiustamento del prezzo caratterizzate dall’earn out e da un meccanismo di put/call.

I venditori per gli aspetti fiscali, finanziari e tax sono stati altresì assistiti da Roberta Tondini, socia di Studio Tondini Commercialisti e da Massimiliano De Micheli, socio dello Studio Reggiori e Associati, che ha altresì assistito la Plastilux S.r.l. nel corso dell’attività di due diligence societaria, contabile e fiscale eseguita dagli acquirenti.

Gli acquirenti sono stati assistiti da Ergon Commercialisti STP S.S., per la consulenza finanziaria, societaria e due diligence fiscale; Studio Legale Perrotti, per l’assistenza legale e Studio Professionale Razza & Facco, per l’esecuzione delle due diligence tecniche e industriali sul sito produttivo.