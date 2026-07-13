PLT holding, family office facente capo alla Famiglia Tortora attivo nei settori dell’energia rinnovabile, della finanza, dell’immobiliare, del dining e dell’intelligenza artificiale, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale di Unoenergy S.p.A., tra i principali operatori privati italiani attivi nella vendita di energia elettrica, gas e servizi di efficientamento energetico.
UniCredit ha assistito PLT holding nella strutturazione finanziaria dell’acquisizione.
Grazie all’integrazione...