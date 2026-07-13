Leonardo Graffi, Sara Scapin, Catia Tomasetti, Francesca Di Carpegna Brivio, Arrigo Arrigoni, Tronci Raffaele

PLT holding, family office facente capo alla Famiglia Tortora attivo nei settori dell’energia rinnovabile, della finanza, dell’immobiliare, del dining e dell’intelligenza artificiale, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale di Unoenergy S.p.A., tra i principali operatori privati italiani attivi nella vendita di energia elettrica, gas e servizi di efficientamento energetico.

UniCredit ha assistito PLT holding nella strutturazione finanziaria dell’acquisizione.

Grazie all’integrazione...