Netto miglioramento dei tempi dei processi tra il 2019 e il 2025.Mentre però il target Pnrr sul penale è stato raggiunto, per il civile resta ancora da colmare una distanza di circa 282 giorni rispetto all’obiettivo finale di durata media dei processi. I dati sono contenuti nel primo report dell’’Istat dedicato all’efficienza della giustizia che segnala “un quadro di grande dinamicità, che ha “permesso di raggiungere o di avvicinarsi agli obiettivi previsti e di attivare strategie per miglioramenti...

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