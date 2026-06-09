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Questa mattina, presso la sede di Lidl Italia ad Arcole (VR), è stato formalizzato l’accordo che dà vita alla Lidl Employment Law Academy. L’iniziativa darà la possibilità agli studenti di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona di costruire il proprio futuro professionale attraverso un’esperienza di praticantato forense affiancata da quella di giurista d’impresa presso la Direzione Generale di Lidl Italia ad Arcole, con un contratto di lavoro part-time di 24 ore settimanali all’interno dell’ufficio Employment Law & HR Compliance. Il progetto, realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Verona e dell’Associazione Italiana Giuristi di Impresa AIGI, permetterà agli studenti di alternare alla pratica presso lo Studio Legale Menichetti di Verona, con cui Lidl Italia collabora, l’attività di giurista d’impresa in un’azienda multinazionale.

“La Lidl Employment Law Academy riflette la nostra visione di un ecosistema formativo in cui l’eccellenza accademica viene affiancata dal patrimonio di competenze delle aziende. Si tratta di un progetto fortemente innovativo e tra i primi nel suo genere in Italia, nato per offrire ai giovani l’opportunità di praticare contemporaneamente la professione di avvocato e il ruolo del giurista d’impresa.” ha dichiarato Marco Monego, Chief People Officer di Lidl Italia.

“La collaborazione pluridecennale dello Studio Legale Menichetti con un’azienda leader della GDO delle dimensioni e della struttura di Lidl permetterà agli studenti, durante la pratica presso lo Studio, di sviluppare peculiari competenze tecnico-giuridiche, traducendosi in un’esperienza altamente specializzante che unisce il diritto sostanziale alla complessa gestione delle risorse umane.” ha dichiarato l’avv. Andrea Dell’Omarino, partner dello Studio Legale Menichetti.

“AIGI accoglie con favore la Lidl Employment Law Academy, modello virtuoso da replicare nelle altre sezioni territoriali. L’accordo dimostra come università, ordini degli avvocati e imprese possano unire le forze per offrire ai giovani percorsi formativi in linea con le esigenze del mercato. Questa esperienza permette agli studenti e futuri avvocati di conoscere da vicino il ruolo del giurista d’impresa e supportare le aziende con competenze pratiche. AIGI promuove progetti simili per formare una nuova generazione di professionisti in grado di dialogare e rispondere alle necessità delle imprese.” ha dichiarato Giorgio Martellino, Presidente di AIGI.

Gli studenti dell’ultimo anno di Giurisprudenza, che hanno i requisiti richiesti dall’Università, grazie alla convenzione che il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha stipulato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, potranno anche anticipare un semestre di praticantato per l’accesso alla professione forense, che potrà anche essere riconosciuto come tirocinio curriculare, e verrà loro data l’opportunità di scrivere la tesi di laurea in collaborazione con il team di Lidl Italia.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili al seguente link:

https://lavoro.lidl.it/lidl-employment-law-academy