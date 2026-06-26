“Siamo a 4 giorni dalla scadenza dei contratti di 11.000 precari Pnrr della giustizia e dobbiamo constatare come l’enorme ritardo e le modalità con cui il Ministero ha gestito questa procedura stiano provocando un’insopportabile incertezza nei confronti di lavoratrici e lavoratori che non sanno se saranno assunti a tempo indeterminato o meno, in quale sede lavoreranno, quale sarà il destino di chi sarà rimasto fuori dalla procedura e resterà precario per almeno altri 3 mesi”. È quanto si legge in una nota di Funzione pubblica Cgil.

“Abbiamo notizie di graduatorie provvisorie pubblicate e poi cancellate, di punteggi attribuiti in maniera errata, di comunicazioni ufficiali inesistenti. Tutto questo è assolutamente inaccettabile per una pubblica amministrazione che sta decidendo della vita di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Non è un gioco. Pretendiamo rispetto! Devono essere pubblicate immediatamente le graduatorie e deve essere resa nota una procedura chiara per la revisione e l’accoglimento di tutte le istanze relative ad eventuali errori nel calcolo dei punteggi”, conclude la nota.