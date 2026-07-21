Marengo, Luciani

Prelios SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, ha finalizzato l’acquisizione dell’immobile denominato “ex Palazzo della Zecca”, situato nel centro storico di Napoli.

L’operazione è stata condotta tramite il Fondo Immobiliare primo RE, interamente detenuto dalla Cassa dei Dottori Commercialisti e gestito da Prelios SGR. L’acquisizione dell’asset, dichiarato di interesse storico-artistico, è funzionale all’esecuzione di un intervento di ristrutturazione volto al recupero e alla conversione...