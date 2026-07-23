Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Contestazione dell’illecito all’ente - Successiva prescrizione del reato presupposto - Irrilevanza – Art. 8, 22, 24 D.lgs. n 231/2001 – Fattispecie relativa al reato presupposto ex art. 640 bis c.p.
In tema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001, la prescrizione del reato-presupposto costituisce causa ostativa all’esercizio dell’azione nei confronti dell’ente soltanto se maturata prima della contestazione...