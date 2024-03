Privacy, sì a videosorveglianza privata se si dimostra necessaria e proporzionata

L’installazione di una videocamera posta sulla strada privata che dà accesso alla propria abitazione costituisce comunque un trattamento di dati personali se quella strada costituisce una servitù di passaggio per giungere alla proprietà di un terzo. Ma le riprese non violano il diritto alla privacy del terzo se non sono destinate a essere conservate o diffuse ad altri. E se il fine è quello di tutela della proprietà non è necessario acquisire il preventivo consenso del terzo al fine di installare...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi