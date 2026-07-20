Nel mondo delle palestre e dei centri fitness, dove la relazione con i clienti tende spesso a prolungarsi anche dopo la fine dell’abbonamento, il confine tra servizi e marketing può diventare sottile.

Il provvedimento del Garante Privacy n. 394/2026 segna un punto di chiarimento importante proprio su questo aspetto: i dati raccolti durante l’iscrizione non possono trasformarsi in un lasciapassare permanente per campagne promozionali, soprattutto quando l’ex cliente ha espresso in modo chiaro di non voler più essere contattato.

La gestione dei contatti non è una funzione automatica della fidelizzazione commerciale, ma richiede un controllo attivo e continuo, capace di rispettare le scelte individuali anche quando risultano economicamente “scomode”.

Il caso concreto

La vicenda nasce all’interno di una palestra, dove un ex socio inizia a ricevere una serie di e-mail promozionali dopo la fine del proprio abbonamento. Le comunicazioni riguardano offerte, sconti e promozioni stagionali pensate per incentivare il ritorno in struttura. Tuttavia, il cliente aveva già manifestato in più occasioni la volontà di non ricevere messaggi di questo tipo, sia durante il rapporto contrattuale sia successivamente alla sua conclusione. Nonostante ciò, le e-mail continuano ad arrivare con regolarità, segno che la sua opposizione non viene effettivamente recepita dai sistemi della palestra. Il problema non si limita alla semplice persistenza delle comunicazioni. Anche quando l’interessato utilizza gli strumenti di disiscrizione presenti nelle e-mail, la situazione non cambia. I sistemi automatici sembrano funzionare solo in apparenza, senza produrre una reale cancellazione dai flussi promozionali. A questo si aggiunge un ulteriore passaggio significativo: l’invio di una richiesta formale alla palestra, rimasta completamente senza risposta, nonostante contenesse un’esplicita richiesta di interrompere ogni forma di contatto commerciale.

Gestione dei dati senza consenso

Nel corso dell’istruttoria dell’Autorità della riservatezza emerge quindi un elemento centrale: la gestione dei dati dei clienti non è strutturata in modo da garantire un effettivo rispetto della volontà degli interessati. Le liste promozionali continuano a includere contatti che hanno espresso opposizione, e non risultano meccanismi efficaci di aggiornamento o esclusione. In altre parole, la disiscrizione appare come un passaggio solo formale, non accompagnato da una reale rimozione dei dati dai sistemi di marketing. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra iscrizione alla palestra e utilizzo dei dati personali.

Il provvedimento chiarisce che il fatto di essere stati clienti non giustifica in alcun modo un utilizzo illimitato dei dati per finalità promozionali. Una volta concluso il rapporto, o in presenza di un’esplicita opposizione, la palestra deve interrompere qualsiasi attività di comunicazione commerciale, senza interpretazioni elastiche o automatismi.

La decisione evidenzia anche un altro punto cruciale: la volontà dell’interessato non può essere trattata come una semplice preferenza reversibile nel tempo, ma come un limite vincolante. Quando una persona chiede di non essere contattata, questa scelta deve essere rispettata in modo immediato e definitivo. La persistenza delle e-mail, invece, dimostra una mancata capacità organizzativa nel dare seguito a una richiesta chiara e ripetuta.

Mancanza di organizzazione interna e di collaborazione col cliente

Nel caso specifico, assume rilievo anche il comportamento della palestra durante la procedura: la mancata collaborazione e l’assenza di risposte alle richieste di chiarimento contribuiscono a rafforzare l’idea di una gestione poco attenta e non strutturata dei dati dei clienti. Non si tratta solo di un errore isolato, ma di un modello organizzativo incapace di garantire un controllo effettivo sui flussi promozionali. Il rapporto commerciale non legittima un contatto continuo e indefinito, e soprattutto non può prevalere sulla scelta dell’ex cliente di interrompere ogni comunicazione. Il marketing resta possibile, ma solo entro un sistema che riconosca e rispetti in modo effettivo la volontà delle persone, anche quando questa comporta la rinuncia a un potenziale ritorno economico.

Un ulteriore profilo messo in luce dal provvedimento del Garante riguarda la struttura stessa dei flussi informativi tipici delle palestre, spesso basati su database costruiti nel tempo senza una reale distinzione tra finalità amministrative, comunicazioni di servizio e attività promozionali. In questo caso, la criticità non deriva soltanto dall’invio delle e-mail, ma dall’assenza di una separazione effettiva tra categorie di contatti: l’interessato risulta ancora inserito in circuiti promozionali pur non avendo più alcun rapporto attivo con la struttura e avendo manifestato una chiara volontà di esclusione.

I mezzi esigui non giustificano

La decisione evidenzia inoltre come la semplicità degli strumenti utilizzati dalle palestre non possa essere invocata come giustificazione. Anche in contesti organizzativi di dimensioni contenute, la gestione dei contatti richiede un livello minimo di controllo, soprattutto quando le comunicazioni sono automatizzate.

L’automazione, infatti, non attenua le responsabilità, ma le rende ancora più stringenti, perché amplifica la diffusione di eventuali errori o omissioni. Infine, il provvedimento del Garante Privacy introduce una riflessione più ampia sul rapporto tra fidelizzazione e rispetto della volontà individuale. Le strategie commerciali tipiche del settore fitness si basano spesso sul tentativo di mantenere un legame continuo con il cliente, anche dopo la cessazione dell’abbonamento. Tuttavia, viene chiarito che tale obiettivo non può mai tradursi in una pressione informativa costante o in una riattivazione automatica del contatto. La relazione commerciale si interrompe quando l’interessato lo decide, e da quel momento il dato perde la sua funzione promozionale. Il rispetto delle scelte dell’ex cliente diventa pertanto il vero discrimine tra un marketing legittimo e un trattamento illecito dei dati personali.