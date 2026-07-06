Avranno tempo fino al 30 ottobre del 2026 i creditori degli indennizzi per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, riconosciuti nell’anno 2022 e non ancora liquidati, per presentare la dichiarazione prescritta dall’articolo 5-sexies della legge 89 del 2001 (legge Pinto) e così evitare la decadenza.

Lo ha previsto il decreto legge Giustizia 100/2026, in vigore dal 12 giugno scorso e ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge.

Il provvedimento, tra le misure ...