Riequilibrare la responsabilità civile dei professionisti tecnici: ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi. Va in questa direzione la proposta di legge, a prima firma Andrea de Bertoldi (Lega), che sarà presentata formalmente domani alla Camera. E che è stata elaborata proprio con il contributo dei Consigli nazionali, a partire da quelli di ingegneri e architetti. Alla presentazione del testo interverranno, tra gli altri, il presidente degli ingegneri, Domenico Perrini, la vicepresidente...

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