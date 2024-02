Pronte le correzioni al rito civile, riscritta la fase introduttiva

Approda oggi in consiglio dei ministri il decreto correttivo della riforma del processo civile. Fa seguito ad analogo intervento sul processo penale e si propone di intervenire, senza stravolgere l’impostazione della riforma, su specifici punti, quelli segnalati in questo anno scarso di applicazione come i più critici. A partire dalla fase introduttiva, snodo nevralgico per consentire alla causa di arrivare alla prima udienza di comparizione in tempi più ragionevoli e con definizione anticipata di...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi