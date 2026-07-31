Famiglia - Tutela - Curatore speciale minori - Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Attribuzione dello status di minori rifugiati - Protezione nazionale del paese di origine - Cedevolezza rispetto alla protezione internazionale - Sussistenza - Misure di protezionale nazionale assunte - Inefficacia sopravvenuta - Tutore internazionale nominato dal Console ucraino in Italia - Conflitto di interessi - Nomina del curatore - Competenza - Individuazione
In tema di minori ucraini presenti...