Protezione avvocati: l’Italia firma la Convenzione Europea

E’ stata firmata ieri, dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, a nome dell’Italia, in Lussemburgo, la Convenzione Europea per la Protezione degli Avvocati. Lo rende noto via Arenula con un comunicato stampa ufficiale.

Cosa prevede la convenzione

Approvata dal Consiglio d’Europa il 13 marzo scorso, la convenzione rappresenta il primo trattato internazionale vincolante in questa importante materia e assicurerà protezione agli avvocati e, in generale, a tutta l’attività difensiva.

La Convenzione...