Provvedimento favorevole poi annullato: questioni di giurisdizione

La Cassazione con l’ordinanza in commento, in continuità con il consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversa tematica dell’annullamento del provvedimento favorevole poi annullato.

Il contrasto con quanto affermato dalla triade di sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2021 è sempre più marcato.

I fatti di causa

Negli anni ricompresi tra il 1983 e il 1987 un Comune approvava il Piano particolareggiato...