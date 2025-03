Prysmian rafforza il business digital solutions con l’acquisizione di channell

Prysmian rafforzerà il business digital solutions attraverso l’acquisizione di un player leader del mercato della connettività con piú di 100 anni di storia produttiva negli stati uniti

Channell rappresenta la prima grande acquisizione di prysmian nel business digital solutions, consentendogli di accelerare il proprio percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni integrate

Prysmian beneficerá della forza commerciale di channell, della sua vasta gamma di prodotti e della sua cultura dell’innovazione, alimentata dalla profonda expertise dei suoi dipendenti

Le soluzioni di connettività di channell completeranno l’attuale offerta di fibra ottica di prysmian e il suo portafoglio sinergico, includendo i sistemi in cavo per l’energia

Il prezzo dell’acquisizione ḗ pari a un totale di $950 milioni, più un potenziale pagamento legato alla performance (earn-out) fino a $200 milioni

New York City, 25 marzo 2025 – Prysmian ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Channell Commercial Corporation (“Channell”), un fornitore leader di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti, per un corrispettivo di $950 milioni, salvo aggiustamenti, oltre ad un potenziale corrispettivo aggiuntivo, legato al raggiungimento da parte di Channell di determinati obiettivi EBITDA per l’anno 2025, pari ad un importo che potrebbe arrivare fino a $200 milioni. Il corrispettivo dell’acquisizione riflette un multiplo inferiore a 8,0x EBITDA 2024A. La transazione è subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive, tra cui quelle di natura regolamentare, e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2025.

L’acquisizione sarà finanziata da un mix equilibrato di debito ed equity, tra cui obbligazioni ibride e cessione di azioni proprie.

L’acquisizione di Channell, la prima grande transazione di Prysmian nel business Digital Solutions, gli consentirà di accelerare il suo percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni integrate. Il portafoglio prodotti combinato di Prysmian e Channell, insieme alla vasta rete commerciale all’estensione della portata commerciale di quest’ultima ed al suo approccio complementare alla ricerca e sviluppo, supporteranno lo sviluppo del footprint di Prysmian in Nord America, permettendo al suo business Digital Solutions di cogliere la crescita dei data center e del FTTX e del 5G negli Stati Uniti e in Europa. Channell farà parte del business Digital Solutions di Prysmian, che è parte del suo più ampio portafoglio sinergico, comprensivo anche delle soluzioni in cavo per l’energia.

Massimo Battaini, CEO di Prysmian, ha dichiarato: “Il nostro percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni di prima classe sta accelerando e, grazie al rafforzamento nell’ambito delle soluzioni di connettività, saremo in un’ottima posizione per catturare la crescita del mercato, potenziata dalla digitalizzazione e dal lancio dell’intelligenza artificiale. Stiamo rafforzando la nostra esposizione in Nord America, e allo stesso tempo, acquisendo know-how e un portfolio prodotti per essere ancora più competitivi in tutto il mondo. Channell è nota per la sua eccellenza e condivide con Prysmian uno spirito di innovazione, poiché entrambi offriamo soluzioni di qualità best-in-class che fungono da motore di crescita. Vorrei esprimere la mia gratitudine nei confronti del CEO e proprietario Bill Channell Jr per aver affidato a Prysmian il prossimo passo di Channell. Per generazioni, lui e la sua famiglia hanno costruito un leader di mercato e una straordinaria cultura dell’innovazione. Insieme ai nostri cavi in fibra ottica e alla gamma di soluzioni energia saremo in grado di offrire ai clienti un portfolio davvero unico, creando valore per tutti gli stakeholder”.

Channell, con sede a Rockwall, Texas, conta poco meno di 1.000 dipendenti. Fondata nel 1922 dalla famiglia Channell, è un importante player statunitense nel settore della connettività con tre stabilimenti di produzione in Texas, in Nevada e in California. Prysmian prevede che Channell completi il suo attuale business Digital Solutions grazie alla filosofia di integrazione verticale di Channell, alla produzione statunitense, al footprint commerciale e al suo ampio portfolio di prodotti che include cassette di connessione (vault), fibra ottica, custodie termoplastiche e custodie metalliche. L’ampia base clienti di Channell include i principali operatori di telecomunicazioni, banda larga, utility ed energia.

Bill Channell Jr, CEO e proprietario di Channell, ha dichiarato: “Oggi è un giorno davvero speciale per Channell. Sono convinto che Prysmian sia il partner strategico più adatto a guidare la prossima fase di crescita di Channell. Confido che Massimo e il suo team condividano la prospettiva che, insieme, le nostre due aziende possano fare ancora di più, e sono davvero entusiasta dei benefici che questa fusione porterà ai clienti e ai dipendenti di Channell. Voglio ringraziare gli eccezionali dipendenti, passati e presenti, che fanno parte della famiglia Channell da quando l’azienda è stata fondata più di 100 anni fa da mio nonno; voi siete e siete stati la forza trainante del successo di Channell. Massimo e il suo team, insieme a me e al presidente di Channell Chris Watson, lavoreremo per unire il meglio di ciò che le nostre aziende sanno fare, al fine di ampliare le capacità di Prysmian come fornitore nelle Digital Solutions. Sono convinto che Prysmian rappresenti la nuova casa ideale per Channell e i suoi dipendenti e che sarà in grado di garantirne l’eredità per i prossimi 100 anni”.

Soluzioni per la connettività

L’ingresso di Prysmian nel settore delle soluzioni di connettività nordamericane è altamente complementare al suo attuale business Digital Solutions. Channell produce custodie in plastica e metallo, connettori per fili di rame, sistemi di gestione dei cavi in fibra ottica e prodotti per la gestione termica, progettati per applicazioni nei segmenti dati, telecomunicazioni ed energia, dove Prysmian è già un player noto grazie ai cavi in fibra ottica e ad altri cavi per collegamenti digitali.

Goldman Sachs & Co LLC ha agito come consulente finanziario esclusivo per Channell e DLA Piper ha agito come consulente legale. Freshfields ha agito come consulente legale per Prysmian.