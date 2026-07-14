Questo approfondimento riguarda il tempo dell’azione amministrativa e la stagione del PNRR. In particolare negli ultimi decenni il tempo ha assunto un rilievo centrale nello studio e nella pratica del diritto amministrativo, anche in ragione di un’evoluzione della materia che, se in passato era incentrata in prevalenza sull’interesse pubblico, progressivamente ha visto divenire centrale la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini (rispetto allo stesso interesse pubblico, peraltro, oggi...

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