Cristina Cengia

PwC ha assistito HUG (Holding Umberto Gnutti) per gli aspetti relativi alle attività di due diligence nell’acquisizione di Metalprint, società attiva nella produzione di componenti forgiati in ottone e alluminio attraverso processi di stampaggio a caldo. Advisor finanziario di HUG è stato lo Studio Zulli Tabanelli e Associati, mentre Mendolia & Partners ha curato gli aspetti legali.

L’operazione rafforza la presenza industriale del gruppo in un comparto manifatturiero ad elevata specializzazione...