Visma, leader europeo nel settore dei software mission-critical, ha completato l’acquisizione di Tek01, società italiana SaaS conosciuta per le piattaforme FatturaElettronica APP e PECImprese.
PwC ha affiancato Visma attraverso un team interdisciplinare nelle attività di due diligence fiscale e finanziaria.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da PwC Tax con Simone Marchiò e Laura Guiotto.
La due diligence finanziaria è stata seguita da un team PwC coordinato da Giorgio Gorla, con il coinvolgimento di Federica Baratto e Alice Plodari.