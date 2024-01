PwC TLS - Studio Legale Zoppini e Gianni & Origoni nella fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo in ViViBanca

Pietro Negroni, Giulio Angeloni, Luca Giannini

A seguito dell’autorizzazione di Banca d’Italia, in data 7 dicembre u.s. si è perfezionata la fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.A. in ViViBanca S.p.A.

L’operazione di fusione si inquadra nell’ambito del percorso di crescita e di diversificazione del modello di business di ViViBanca grazie all’integrazione del modello territoriale di Banca Popolare del Mediterraneo, focalizzato sui prestiti e i servizi alla clientela retail alle piccole e medie imprese ed al conseguente rafforzamento delle capacità commerciali e al presidio in alcune aree target.

Nell’ambito della fusione, i tre investitori dott. Donato Ammaturo, dott. Michele Nappi e dott. Danilo Iervolino, attraverso società a loro riferibili, hanno altresì sottoscritto un aumento di capitale di ViViBanca con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 Cod. Civ. per un importo complessivo pari a € 7 milioni, nonché le obbligazioni subordinate Tier 2, emesse da ViViBanca, per un importo complessivo pari a € 6 milioni.

ViViBanca è stata assistita dallo Studio Legale Zoppini con un team coordinato dal prof. avv. Andrea Zoppini e dall’avv. Giulio Angeloni (nella foto).

Banca Popolare del Mediterraneo è stata assistita dallo Studio PwC TLS con un team guidato dagli avvocati Giovanni Stefanin e Pietro Negroni (nella foto) e composto, per gli aspetti societari e regolamentari, dall’avv. Martina Cacciatore Dorigo e dal dott. Giorgio Bianchi.A seguito dell’autorizzazione di Banca d’Italia, in data 7 dicembre u.s. si è perfezionata la fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.A. in ViViBanca S.p.A.

L’operazione di fusione si inquadra nell'ambito del percorso di crescita e di diversificazione del modello di business di ViViBanca grazie all’integrazione del modello territoriale di Banca Popolare del Mediterraneo, focalizzato sui prestiti e i servizi alla clientela retail alle piccole e medie imprese ed al conseguente rafforzamento delle capacità commerciali e al presidio in alcune aree target.

Nell’ambito della fusione, i tre investitori dott. Donato Ammaturo, dott. Michele Nappi e dott. Danilo Iervolino, attraverso società a loro riferibili, hanno altresì sottoscritto un aumento di capitale di ViViBanca con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 Cod. Civ. per un importo complessivo pari a € 7 milioni, nonché le obbligazioni subordinate Tier 2, emesse da ViViBanca, per un importo complessivo pari a € 6 milioni.

ViViBanca è stata assistita dallo Studio Legale Zoppini con un team coordinato dal prof. avv. Andrea Zoppini e dall’avv. Giulio Angeloni (nella foto).

Banca Popolare del Mediterraneo è stata assistita dallo Studio PwC TLS con un team guidato dagli avvocati Giovanni Stefanin e Pietro Negroni (nella foto) e composto, per gli aspetti societari e regolamentari, dall’avv. Martina Cacciatore Dorigo e dal dott. Giorgio Bianchi.

Gli Investitori sono stati assistiti da Gianni & Origoni con un team guidato dai Partner Gabriella Covino e Luca Giannini (nella foto) e composto dall’avv. Niccolò Lavorano.