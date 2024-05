PwC TLS nella sottoscrizione dei contratti di acquisto del ramo d’azienda e di rent-to-buy del relativo immobile di titolarità di S.I.A.B. S.r.l. da parte di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. SB

Cristina Cengia

Xenia Hotellerie Solution S.p.A. SB (“Xenia”) - quotata sul mercato Euronext Growth Milan, attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation e una propria catena alberghiera Phi Hotels - ha acquistato il ramo d’azienda afferente l’Hotel Cavalieri di Bra (CN) da S.I.A.B. S.r.l. e ha sottoscritto con quest’ultima un contratto di rent to buy avente ad oggetto l’immobile presso il quale viene svolta l’attività alberghiera.

PwC TLS ha assistito Xenia con un team guidato dall’avvocato Cristina Cengia (Partner) e composto, per gli aspetti legali e societari e per l’assistenza contrattuale dagli avvocati Maurilio Masucci e Alessandro Annunziata (Manager) e Giovanni Cingolani (Associate), per gli aspetti di diritto del lavoro dagli avvocati Ivan Arrotta (Director) e Federica Daniele (Manager), per gli aspetti di diritto amministrativo e autorizzazioni dagli avvocati Francesca Isgrò (Partner) e Annapaola Prezioso (Manager), per gli aspetti real estate dall’avvocato Sabrina De Salvo (Manager) e per gli aspetti fiscali da Giorgio De Capitani (Partner) e Salvina Secreti (Senior Associate).

S.I.A.B. S.r.l., della famiglia Montà, è stata assistita da: studio legale Cagnasso e Associati - avvocato Maria Teresa Quaranta, studio legale Maria Agnese - avvocato Maria Agnese e studio Riccardi Marengo Dottori Commercialisti - dottor Pier Luigi Riccardi.

Xenia è stata inoltre assistita dai professionisti di PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. per gli aspetti di due diligence tecnica e ambientale.

Il Notaio Alberto Vadalà ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.