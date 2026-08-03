Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non può tradursi in un pregiudizio per la parte quando esso contenga atti o prove decisive ai fini della decisione. È principio consolidato che inefficienze, omissioni o errori dell’ufficio giudiziario non possano incidere negativamente sulla posizione processuale delle parti, né giustificare il rigetto del gravame. Il giudice d’appello deve acquisire il fascicolo quando esso è necessario per valutare i motivi...
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