la QUESTIONE

Gli impianti di condizionamento dell’aria, anche con pompa di calore, sono estremamente diffusi negli appartamenti privati e nei condomini, ma si possono montare sul balcone o sulla facciata del palazzo? Quali norme devono essere rispettate?

Installazione di un impianto di condizionamento d’aria

Ancora non è frequente installare un impianto di raffreddamento condominiale, così come esiste l’impianto di riscaldamento centralizzato, tuttavia i condizionatori d’aria hanno ormai largo uso nelle civili abitazioni e negli esercizi ...