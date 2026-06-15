Nelle controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa deve essere considerato non inferiore a euro 26.000 e non superiore a euro 260.000, senza possibilità di applicare lo scaglione inferiore, poiché la soppressione dell’inciso “di regola” operata dal d.m. n. 147/2022 ha reso inderogabili i minimi tariffari in assenza di diversa convenzione. È illegittima, pertanto, la liquidazione parametrata allo scaglione 5.201 26.000 euro, anche quando...

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