Querela di falso civile, come individuare il soggetto legittimato passivo

Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un’eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.

La sentenza 5055/2024, resa dall’adito Tribunale di Salerno, offre all’interprete l’occasione per alcuni spunti di ...