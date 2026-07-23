Raffaele Giarda

ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di Raffaele Giarda in qualità di Partner dello Studio. L’entrata di Raffaele Giarda contribuisce a rafforzare il settore Technology, Media, Entertainment and Telecommunications (TMT), che potrà giovarsi delle competenze maturate in oltre tre decenni di attività nell’ambito della regolamentazione di settore, anche con riferimento alle tematiche legate agli investimenti esteri in Italia (FDI).

La nomina di Raffaele Giarda si inserisce nel percorso di costante potenziamento delle competenze professionali dello Studio a supporto dei clienti, rafforzando l’expertise TMT di ADVANT Nctm in un momento storico, come quello attuale, in cui innovazione e digitalizzazione rappresentano un fattore determinante per le imprese e la loro crescita.

“L’ingresso di Raffaele Giarda è, per noi, motivo di orgoglio. Si tratta di un professionista con una reputazione solida, costruita in decenni di attività, anche in ambito internazionale, nel settore TMT e nell’advisory su operazioni complesse. La sua esperienza arricchisce la nostra offerta nel settore, oltre a consolidare la capacità dello Studio di assistere i propri clienti in un contesto di mercato in rapida evoluzione e in continua trasformazione”, ha commentato Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm.

“L’ingresso in ADVANT Nctm rappresenta per me una nuova, importante fase professionale, in uno Studio che unisce dimensione europea, qualità dei professionisti e chiara visione di sviluppo. Porto con me una profonda esperienza nel settore TMT, con l’obiettivo di contribuire fin da subito all’ulteriore consolidamento del posizionamento dello Studio sul mercato di riferimento”, ha dichiarato Raffaele Giarda.

Con l’ingresso di Raffaele Giarda, il numero totale dei Partner di ADVANT Nctm arriva a 88.