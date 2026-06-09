Il “contatto” tra la normativa dei contratti pubblici e la disciplina dei modelli 231 si pone sotto diversi profili
In primo luogo, nel Codice dei contratti pubblici sono presenti norme che legano la configurazione dei reati presupposto ex 231 al tema dell’esclusione, automatica o non automatica, dell’operatore economico da una procedura pubblica di gara o di affidamento, con particolare riferimento alle ipotesi, tassativamente previste, dell’illecito professionale grave;
In secondo luogo, la redazione del Mog porta con sé “effetti positivi/premiali”:
- a) l’inclusione del Mog nelle misure di self-cleaning sottolinea come tale strumento volontario di organizzazione possieda una sorta di “certificata” valenza correttiva nel contesto dei contratti pubblici;
- b) il possesso del Mog comporta la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria richiesta nella fase di partecipazione alla procedura.
Ecco che, anche...