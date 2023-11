Reati tributari, rafforzate le vie d’uscita per chi paga di Giovanni Maccagnani

Link utili Dal contratto alle visure gli elementi che attivano lo scudo del modello 231

La delega fiscale vuole dare più rilievo all’avvenuta definizione amministrativa









Il tema delle cause di esclusione della punibilità e delle circostanze attenuanti in materia penale tributaria si radica in un “classico” terreno di scontro tra due visioni di politica criminale, che si fronteggiano a partire dalla legge 516/82. Da un lato, la visione di chi sente prioritaria la necessità di combattere l’evasione fiscale, garantendo l’effettività della condanna (e della pena) nei confronti della persona fisica responsabile della violazione. Dall’altro, la visione di chi ritiene che...