La sentenza che applica esclusivamente una pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva breve, non è appellabile. Inoltre, è nullo il giudizio fondato su atti investigativi utilizzati come prova senza l’effettivo contraddittorio e senza l’assunzione delle prove richieste dalle parti. Lo afferma la Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, con la sentenza n. 22730 del 2026, pronunciandosi su una vicenda nella quale sono stati affrontati sia il tema dell’impugnabilità delle condanne...

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