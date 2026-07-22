Matteo Bruni

Red Black Capital, società di investimento fondata da Roberto Italia, ha perfezionato l’investimento in 25H Brands, società fondata dall’imprenditore Driss El Faria e specializzata nella creazione, nello sviluppo e nella gestione di brand nel settore beverage. Attraverso un modello integrato che combina branding, sviluppo prodotto, partnership strategiche e distribuzione, 25H Brands ha contribuito alla nascita e alla crescita di marchi quali Tequiero Tequila, Mood Wines, Aviva Wines, Bombeer, AU Vodka e Still G.I.N., il gin nato dalla collaborazione tra Snoop Dogg e Dr. Dre.

All’interno del gruppo continuerà a operare El Original Srl, società del gruppo che rappresenta il braccio operativo, commerciale e distributivo di 25H Brands sul mercato italiano.

Insieme a Red Black Capital entrano nel capitale sociale di 25H Brands anche Matteo Petrini e Cosimo Fini, in arte Guè.

Lo studio legale Giovannelli e Associati ha assistito Red Black Capital negli aspetti legali dell’operazione con un team composto da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni e Olivia De Lorenzo.

Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Carlo Perno dello studio ADM Tax.