Renaio acquisisce da Green City 7 società proprietarie di 9 centrali idroelettriche nel Nord Italia. Quattro gli studi coinvolti

Quattro gli studi coinvolti nell'operazione, di valore confidenziale ma tra le più rilevanti dei primi mesi del 2023 nel mercato secondario dell'idroelettrico per complessità e numero di centrali coinvolte









Il gruppo Green City - la cui capogruppo tedesca Green City AG è attualmente in procedura concorsuale – ha ceduto una pipeline italiana di 7 società titolari di 9 centrali idroelettriche situate in Piemonte, Lombardia e Veneto a favore di Renaio Hydro Italia, società̀ appartenente al gruppo Renaio, player tedesco con un consolidato background nel settore delle energie rinnovabili.

Quattro gli studi coinvolti nell'operazione, di valore confidenziale ma tra le più rilevanti dei primi mesi del 2023 nel mercato secondario dell'idroelettrico per complessità e numero di centrali coinvolte.

Il gruppo Green City è stato assistito da un team multidisciplinare di Rödl & Partner guidato dal socio Paolo Peroni coadiuvato dagli avvocati Dr. Trixie Bastian per i profili corporate e di vendor due diligence legale, Rosa Ciamillo e Luigi Pepe, per i profili permitting, nonché dal partner del tax Claudio Finanze e dai dai dottori commercialisti Paolo Zani e Stefania Gestra per i profili fiscali e finanziari del deal.

Renaio Hydro Italia è stata assistita da LCA Studio Legale - insieme allo studio tedesco Rittershaus Rechtsanwälte con l'avvocato Jens Magers, head dell'Italian desk - con un team guidato dalla partner Barbara de Muro, coadiuvata dagli associate Mario Niggeler ed Angelika Mascotti, per i profili contrattuali e corporate, dai partner Benedetta Mussini e Leonardo De Vecchi, con le associate Valentina Brovedani e Angela Cirasola per i profili permitting, energy e real estate, e dal partner Andrea Carreri, con gli associate Francesco Doria Lamba e Anastasia Pallagrosi per le questioni concernenti la disciplina golden power.



La procedura di insolvenza relativa agli asset e partecipazioni sociali di Green City AG è supportata in Germania dallo studio legale Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen di Monaco di Baviera, specializzato in insolvenze di gruppo, sotto la guida del curatore fallimentare e socio dello studio Axel W. Bierbach. Le società del gruppo Green City denominate GCE Kraft-werkspark II GmbH & Co. KG (KWP II) e GCE Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG (KWP III), attualmente ancora in procedura concorsuale provvisoria, sono assistite dai curatori falli-mentari provvisori Axel W. Bierbach e Oliver Schartl, partner dello studio legale Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dallo studio IT Notai, con il notaio Ruben Israel, coadiuvato dall'avvocato Giovanni La Rosa.