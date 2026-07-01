La Corte di cassazione - con la sentenza n. 22090/2026 -ha chiarito che, in tema di convalida dell’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, il giudice deve limitarsi a un controllo di legittimità ex ante sull’operato della polizia giudiziaria, verificando la ragionevolezza della qualificazione del fatto e la sussistenza delle condizioni normative dell’intervento precautelare, senza sconfinare nella valutazione della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari.
L’elemento costitutivo del reato
Ne discende che la...