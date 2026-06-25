Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Sequestro impeditivo - Ammissibilità - Art. art. 321, comma 1, c.p.p. - art. 53 d.lgs. n. 231/2001

In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. è ammissibile anche in assenza di espresso richiamo nell’ art. 53 d.lgs. n. 231/2001, non essendo incompatibile con le misure interdittive, che incidono solo indirettamente e temporaneamente sul bene criminogeno. Il sopravvenuto...