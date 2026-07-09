Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti – Criteri di imputazione - Colpa di organizzazione - Obbligo di prevenzione di reati presupposti - Mog - Necessità - Interesse e vantaggio temporaneo - Sufficienza
In tema di responsabilità degli enti da reato, la colpa di organizzazione, intesa in senso normativo, consiste nell’omessa adozione, da parte dell’ente, delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto, da formalizzare...