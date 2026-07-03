Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenza 10 giugno 2026 n. 2299) afferma, in punto di diritto, come la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale sia regolata dagli articoli 2236 e 1176 del codice civile che statuiscono rispettivamente (quanto alla figura dell’avvocato) che tale professionista, in rapporto alla sua professione, deve considerarsi responsabile verso il cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza ed...

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