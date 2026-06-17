Il decreto legge 100 del 2026 contiene un nugolo di microinterventi legislativi che, nell'intento di via Arenula, dovrebbe porre rimedio ad alcune, significative criticità nel complesso mondo degli operatori del diritto
Il decreto legge 100 del 2026 contiene un nugolo di microinterventi legislativi che, nell'intento di via Arenula, dovrebbe porre rimedio ad alcune, significative criticità nel complesso mondo degli operatori del diritto. Minacciati da un’evoluzione tecnologica sempre più pressante e sottoposti ai condizionamenti di una società alla ricerca di risposte rapide e rassicuranti, le professioni del diritto attraversano una complessa fase di transizione. Il tema della responsabilità dei liberi professionisti...