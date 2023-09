Responsabilità toghe, rimozione automatica alla Corte costituzionale di Patrizia Maciocchi

Va alla Consulta la norma che prevede la rimozione in automatico del magistrato condannato a un anno, per delitto non colposo con pena non sospesa. La Cassazione (ordinanza 26693) considera fondati i dubbi di costituzionalità dell’articolo 12, comma 5 del Dlgs 109/2006, che impedisce al Consiglio superiore della magistratura di valutare la scarsa rilevanza del fatto, oggetto di una condanna in sede penale, dal punto di vista disciplinare, rendendo di fatto impossibile fare quella graduazione, riservata...