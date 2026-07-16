Precisa il Tribunale di Lecce (sezione I, 22 giugno 2026, n. 2313) che l’ingiuria grave richiesta (articolo 801 del Cc) quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore e al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali, e di irrispettosità...
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