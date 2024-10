Revocabile l’accordo dei coniugi nella sentenza di separazione

L’azione revocatoria contro l’accordo di separazione coniugale è esperibile anche se tale accordo sia stato recepito (per avere i contendenti prospettato al giudice conclusioni conformi) in una sentenza emanata in esito a un procedimento di separazione giudiziale: è quanto la Cassazione decide con la sentenza n. 26127 del 7 ottobre 2024, priva di precedenti, con la quale pertanto si estende alla separazione giudiziale l’analogo principio che nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato con...

