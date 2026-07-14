Oggetto del presente approfondimento è Il nuovo volto del ricorso straordinario in particolare sul fronte normativo:
1. l’articolo 6, comma 4, del Dl 19 febbraio 2026 n. 19 convertito dalla legge 20 aprile 2026 n. 50.
L’articolo 6 del d.l. 19 febbraio 2026 n. 19 introduce una serie di misure di semplificazione in favore di cittadini e consumatori consistenti, da un lato, nel rafforzamento dell’operatività di alcune piattaforme digitali, funzionali all’acquisizione ed allo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni (la piattaforma digitale nazionale dati ed il sistema informativo elettorale...