Un Consiglio dei ministri fiume, quello convocato martedì 4 agosto a Palazzo Chigi sotto la presidenza di Meloni: oltre venti punti all’ordine del giorno, dal decreto contro il caro-carburanti alle misure per i Campi Flegrei, dal rafforzamento della Difesa nazionale ai maxi-investimenti da 6,8 miliardi per due nuovi data center. Ma è nel pacchetto di provvedimenti a più diretta rilevanza giuridica che si concentra l’interesse degli operatori del diritto: la riforma della responsabilità da reato degli...
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