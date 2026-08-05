Riforma 231, AI Act e riordino Corte conti: tre dossier d’impatto per avvocati, giuristi d’impresa e compliance officer

Il Governo ha approvato il d.d.l. di revisione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, ha dato il via libera definitivo a due d.lgs. di adeguamento all’AI Act europeo e ha varato in esame preliminare il riordino delle funzioni della Corte dei conti