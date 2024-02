Riforma Cartabia e giudizio d’appello: fino al 30 giugno 2024 vale ancora il vecchio termine a comparire di 20 giorni

Il nuovo termine per comparire di quaranta giorni previsto nel giudizio di appello dall’articolo 601, commi 3 e 5, del Cpp non si applica ai decreti di citazione emessi a partire dal 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore del Dlgs n. 150/2022.

La risposta negativa alla questione – che involge il regime transitorio della riforma Cartabia annesso dall’articolo 94, comma 2, del Dlgs n. 150/2022 (come modificato dall’articolo 5-duodecies del Dl n. 162/2022, convertito, con modificazioni...