Riforma Cartabia, il nuovo giudizio in Cassazione di Valeria Cianciolo

La Riforma Cartabia ha apportato diverse modifiche sia agli articoli contenuti nelle due sezioni del capo dedicato dal codice di procedura civile al ricorso per cassazione sia alle rispettive disposizioni di attuazione

L'anticipazione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 ha imposto dal primo gennaio 2023, l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il giudizio per cassazione (con l'eccezione dell' art. 397 c.p.c.), a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.



